Пентагон: коалиция атаковала сирийских военных по ошибке
29 ноября 2016, 20:58 [ «АН-онлайн» ]
В Пентагоне сообщили о результатах расследования происшествия, которое произошло в сентябре. Тогда коалиция нанесла авиаудары по сирийским военным.
Как сообщается, Пентагон признал факт атаки. Однако при этом сделал ряд замечаний. По сообщению американского бригадного генерала Ричарда Коу, коалиция не смогла определить, что это были сирийские военные. В Пентагоне утверждают, что на военнослужащих не было формы. При этом они были вооружены и действовали так, как это характерно для боевиков. В итоге их просто перепутали с террористами, сообщает rbc.ru.
Также сообщается, что Россию якобы заранее извещали о предстоящей атаке. При этом удары сразу же прекратили, как только получили сообщение от РФ о том, что их жертвами стали сирийские военные. По данным американцев, в результате атаки погибло около пятнадцати человек. РФ же сообщало другие данные. По информации России, от авиаударов пострадало более шестидесяти сирийских военнослужащих.