США хотят атаковать правительственные войска в Сирии

По информации американской газеты The Washington Post, на прошлой неделе прошла встреча представителей Госдепартамента, ЦРУ и штабов Вооруженных сил США, где обсуждали возможность обстрела войск сирийской армии.

В ближайшие выходные, предположительно, состоится второй этап совещания, уже при президенте страны. Со слов источника издания, мишенями ракет НАТО могут стать взлётно-посадочные полосы. Однако бомбардировка может состояться и тайно, чтобы не вмешивать Совбез ООН и не рассчитывать на одобрение Обамы. В целом, как отмечает газета, действия США в Сирии уже сейчас можно рассматривать как силовые, однако столкнуться там с Россией никто не хочет.

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