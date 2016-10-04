Эксперт высказался о возможности военного столкновения России и США на территории Сирии

Политолог Александр Перенджиев не исключает возможность вооруженного столкновения РФ и Соединенных Штатов на территории сирийского государства.

По мнению эксперта, недопущение военного конфликта между Россией и США, в том числе на территории Сирии, является наиболее приоритетной задачей в российско-американском диалоге. Перенджиев также добавил, что отношения с США по другим вопросам невозможны из-за того, что РФ и Соединенные Штаты преследуют разные цели в Сирии.

Накануне стало известно, что Вашингтон прекращает сотрудничество с Россией по сирийскому конфликту. Москва в свою очередь выразила сожаление по этому поводу. Однако российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что такое решение со стороны США говорит о неспособности выполнять взятые на себя обязательства.

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