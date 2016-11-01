Россия рассказала в «Белой книге» о преступлениях США в Сирии

Ранее «АН-онлайн» уже сообщали, что Россия устала от постоянных подозрений в том, что она не соблюдает российско-американские соглашения по Сирии. РФ решила доказать обратное. Российская сторона заявила, что составит документ, содержащий неопровержимые факты и цифры, отражающие истинную ситуацию в Сирии.

И вот стало известно, что такой документ уже не просто готов, но был распространен. В нем содержится много любопытных фактов, касающихся Сирии. Так называемую "Белую книгу" планируется донести до сведения Совбеза ООН. В ней подробно и достоверно изложена информация о преступлениях, которые совершила коалиция во главе с США и «умеренная» оппозиция на территории Сирии, сообщают izvestia.ru.

Книга была переведена на английский язык. В документе также рассказывается о том, что было сделано российскими военными на территории страны и об их успехах.