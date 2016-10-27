Россия подготовила доказательства нарушений США по Сирии для Совбеза ООН

Данное решение было принято российской стороной из-за постоянных обвинений в несоблюдении российско-американских соглашений, касающихся Сирии. Как сообщила Мария Захарова, представитель МИД РФ, наша страна решила положить конец всем попыткам ее в чем-то заподозрить и подготовила официальный документ для Совбеза ООН.

По словам дипломата, в документе содержатся не только факты, но также приведены даты и цифры. Из-за этого он получился довольно объемным, сообщает ria.ru.

Помимо информации, содержащей доказательства соблюдения Россией всех договоренностей, в документе приведены сведения о том, что США, наоборот, нарушали их. Соответствующие факты приводятся.