МИД РФ призвал россиян за рубежом 30 сентября быть особо осторожными

МИД России призвал россиян, находящихся или проживающих за рубежом, сегодня, 30 сентября, в пятницу проявлять разумные меры предосторожности из-за так называемого «Всемирного дня гнева и протеста».

По данным МИД, в Москве обратили внимание на призывы ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября в увязке с пятничными молитвами «Всемирного дня гнева и протеста» против нового витка боевых действий в Алеппо.

В российском внешнеполитическим ведомстве не исключили, что подобное мероприятие может быть использовано экстремистами в некоторых странах для нападок на Россию и провокаций против россиян.

МИД считает необходимым воздерживаться нашим соотечественникам от посещения тех мест, где «гнев и протест» могут быть обращены против их достоинства и безопасности.

В США в посольстве в Вашингтоне уже усилены меры безопасности из-за потенциальных акций экстремистов.

Новости по теме «Общество»

Новости дня