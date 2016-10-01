Россия возглавила Совбез ООН

С 1 октября Российская Федерация становится председателем Совета Безопасности ООН. Выбор нового генерального секретаря ООН может также состояться в этом месяце. Первое заседание Совбеза пройдет 3 октября.

На первом заседании Совета Безопасности ООН будет согласована программа работы на месяц, сообщает РИА Новости. В постоянном представительстве России при ООН запланировано около 20 заседаний. Основными темами станут конфликты в Африке (ситуации в суданском Дарфуре, Демократической Республике Конго, Мали, Центральноафриканской Республике и Южном Судане) и ближневосточный кризис: проблемы в Сирии, Ливане, Йемене. Открытые дебаты по ближневосточному мирному урегулированию назначены на 19 октября.

В формате открытых дебатов 25 октября ООН рассмотрит доклад генерального секретаря ООН на тему "Женщины, мир и безопасность". А 28 октября состоится главное мероприятие российского председательства - дебаты по сотрудничеству ООН с региональными организациями: Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Содружеством независимых государств (СНГ).