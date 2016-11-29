СМИ: Яценюк сбежал из Украины в Америку

Украинские СМИ давно заподозрили неладное. Журналистам показалось странным, что Арсений Яценюк, который ранее был довольно публичной личностью, вдруг перестал мелькать перед камерами.

Затем стало известно и о причине такого странного явления. По некоторым данным, экс-премьер сначала отправил в Америку своих дочерей, а затем и сам переселился в Штаты. С собой он взял свою жену, сообщает life.ru.

Также уточняется, что перед отъездом Яценюк распродал все свое имущество, которое находилось на территории «незалежной». По некоторым данным, он все же иногда заглядывает в родные края, однако старается не показываться на глаза журналистам.