Совсем недавно весь мир смеялся над розыгрышем, который пранкеры устроили президенту Украины. Теперь же их жертвой стал Виталий Кличко.

Пранкеры Владимир Кузнецов, известный как Вован, и Алексей Столяров, более популярный как Лексус, рассказали, что они пошутили над мэром Киева. На этот раз они позвонили украинскому политику от имени одного из чиновников Европы и мило побеседовали с ним о безопасности в столице «незалежной».

Причем особенно впечатлил пранкеров английский язык Кличко. По их словам, они предложили мэру Киева помощь в общении на иностранном языке. Однако в окружении Кличко от нее отказались, заявив, что их босс идеально общается на английском.

По словам пранкеров, можно сказать, что по сравнению с языком жителей Лондона на русском мэр Киева говорит еще довольно сносно, сообщает rg.ru.

Пранкеры планируют обнародовать запись беседы с Кличко в ближайшее время. Также они пообещали, что украинских чиновников ждут новые розыгрыши.