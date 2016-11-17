В соцсетях появилось видео разговора президента Украины с пранкером Вованом

В Сети появилось любопытное видео. Автором ролика назван Владимир Кузнецов, который известен большинству россиян как пранкер Вован. На видео якобы записан розыгрыш, который он устроил президенту Украины.

Пранкер Вован утверждает, что он позвонил Петру Порошенко, представившись Алмазбеком Атамбаевым, лидером Киргизии. Как сообщается, президент «незалежной» очень обрадовался такой возможности пообщаться по поводу сотрудничества двух стран. Также утверждается, что он высказался по поводу позиции Украины в СНГ. Порошенко якобы пожаловался на агрессию РФ и заявил, что в такой ситуации очень сложно говорить о плодотворном сотрудничестве.

Длина выложенного ролика составляет около четверти часа.