Пранкер Лексус: Порошенко звонил Трампу, а попал на меня

Президент Украины Петр Порошенко стал жертвой розыгрыша пранкера. Об этом заявил 16 ноября сам организатор телефонной провокации Алексей Столяров, известный как Лексус. Порошенко думал, что звонит Трампу.

О разговоре с украинским лидером пранкер сообщил в соцсети Instagram, передает «Лента.ру». Официальное сообщение о телефонном разговоре с Трампом появилось 15 ноября на официальном сайте правительства Украины. В то время как в окружении Дональда Трампа ничего не знают о звонке Порошенко.

Тем не менее, Порошенко уверен, что американский лидер пообещал совместно с Украиной «противодействовать российской агрессии» и получил приглашение приехать с визитом в Украину.

Пранкер обещал вскоре опубликовать разговор Порошенко с «Трампом-Лексусом».