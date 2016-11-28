Сирийские военные освободили от террористов десять кварталов в Алеппо

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщает об успехах, которых удалось достичь в Алеппо. Как стало известно, на данный момент от боевиков освобождено уже десять жилых кварталов города, а также свыше трех тысяч зданий.

Террористов удалось вытеснить из района Аль-Кадисия, который находится на востоке города. Также ведется активная работа по спасению мирных граждан. Только за минувшие сутки удалось вывести из Алеппо более трех тысяч человек. Почти половину из них составляют дети.

Всех спасенных из зоны боевых действий разместили в специальных лагерях. Людей накормили, дали им одежду, а также оказали необходимую медицинскую помощь.