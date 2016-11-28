Трамп: на выборах в трех штатах зафиксировано серьезное мошенничество

Избранный 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о серьезных нарушениях в ходе выборов.

Речь идет о штатах, где победу одержала его соперница экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Как написал Трамп на своей страничке в социальной сети Twitter, на выборах в Калифорнии, Виргинии и Нью-Гэмпшире было выявлено серьезное мошенничество в ходе выборов. Политик поинтересовался, почему СМИ не сообщают об этом, и добавил, что предвзятость является большой проблемой.

Миллиардер также отметил, что миллионы людей проголосовали за Хиллари Клинтон незаконно, однако доказательств не предоставил.