Госсекретарь США высказался о смерти Фиделя Кастро

В воскресенье госсекретарь США Джон Керри высказался о смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Глава Госдепартамента выразил свои глубокие соболезнования в связи с кончиной политика. Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства, Фидель Кастро более полувека играл самую важную роль в жизни кубинцев, а также оказал крайне серьезное влияние на глобальную и региональную политику.

Джон Керри добавил, что США и Куба в настоящий момент продолжают двигаться в сторону нормализации отношений и делают это в духе дружбы и с целью не игнорировать историю, а создавать новое светлое будущее.