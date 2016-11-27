Сестра Фиделя Кастро не приедет на его похороны

Сестра лидера кубинской революции Фиделя Кастро, который скончался накануне, не планирует приезжать на его похороны.

Хуанита Кастро заявила, что не приедет на церемонию, которая состоится 4 декабря, однако выразила свои соболезнования в связи с кончиной родственника. Как сообщает издание El Nuevo Herald, сестра Фиделя Кастро уточнила, что в СМИ появились слухи о ее возвращении на Кубу, однако она никогда этого не делала и не собирается - даже в честь похорон брата.

Женщина подчеркнула, что тяжело переживает кончину близкого человека - так же, как переживала уход из жизни Рамона Кастро и Анхелины Кастро.