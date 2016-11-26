Кубинские власти сообщили подробности похорон Фиделя Кастро

Власти Кубы рассказали о том, как будет похоронен умерший накануне бывший руководитель страны Фидель Кастро.

По словам брата Кастро Рауля, который в настоящее время является главой кубинского государства, тело Фиделя кремируют. Церемония должна состояться сегодня. Кастро подчеркнул, что такой способ захоронения выбрал сам легендарный команданте.

Как ранее в субботу писали «АН-онлайн», Фидель Кастро скончался на 91-м году жизни. За свою долгую политическую карьеру революционер пережил свыше 600 покушений, которые были организованы американскими спецслужбами, а также различными мафиозными кланами. Все попытки устранить Кастро закончились неудачей, кубинский лидер дожил до глубокой старости и умер по естественным причинам.

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