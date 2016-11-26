Фидель Кастро скончался

Фидель Кастро умер на 91-м году жизни. Лидер кубинской революции три десятка лет был председателем Госсовета и Совета министров Острова Свободы. О кончине Фиделя Кастро сообщил его брат Рауль Кастро.

Сообщается, что смерть Кастро наступила в 03.00 мск (19.00 пятницы по кубинскому времени), передает ТАСС.

О смерти легендарного революционера сообщило местное государственное телевидение. Фидель Кастро правил своей страной пять десятилетий: он пришел к власти после революции 1959 года и с тех пор был лидером Кубы до 2008-го.

Известно, что в последнее время у Фиделя были проблемы со здоровьем. В 2006 году Кастро признался, что врачи поставили ему смертельный диагноз.

Фидель Кастро появился на свет 13 августа 1926 года.