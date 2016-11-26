Минобороны РФ передало Сирии доказательства применения химоружия боевиками

Российские военные передали сегодня сирийской стороне доказательства применения химического оружия исламистами. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны, поступившем в распоряжение «АН-онлайн».

Как следует из сообщения российского оборонного ведомства, ранее отечественными экспертами в одном из населенных пунктов в провинции Алеппо была найдена неразорвавшаяся самодельная мина. Ее внешний вид говорил о том, что это химический боеприпас.

Подозрения специалистов подтвердились в ходе анализа содержимого мины. Оказалось, что она была начинена отравляющим веществом ипритом.

Применение химического оружия сирийскими боевиками эксперты Минобороны РФ фиксировали уже неоднократно. Ранее сообщалось о том, что террористы травят местное население хлором и белым фосфором.



