Минобороны РФ: боевики травили жителей Алеппо хлором и белым фосфором

В российском Министерстве обороны заявили о доказанном факте применения боевиками в Алеппо отравляющих веществ. Об этом сообщил "АН-онлайн" официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал-майор Конашенков отметил, что террористы в сирийском городе Алеппо провели против мирных жителей химическую атаку. Факт этот сомнению не подлежит: российские службы РХБЗ (войска химзащиты) исследовали фрагменты почвы в квартале «1070» (юго-западная окраина Алеппо) и обнаружили осколки химснарядов и даже уцелевшие мины, начиненные белым фосфором и хлором.

Результаты всех исследований и экспертиз, доказывающих применение боевиками химоружия, направлены в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО). Российское Минобороны просит ОЗХО прислать своих экспертов на место химической атаки, чтобы задокументировать это преступление.