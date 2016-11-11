Российские эксперты доказали применение химоружия в Алеппо

Сирийских боевиков взяли с поличным. Их неразорвавшиеся снаряды с отравляющими веществами, пробы грунта в местах применения и осколки дали убедительные доказательства применения запрещённого оружия.

Это вам не пробирка с непонятным порошком, которой тряс когда-то в ООН высокопоставленный американский лжец Пауэл, а прямые улики. Разве только подписей не хватает. Зато есть очевидцы обстрелов из числа служащих местных жителей и солдат Сирийской армии в юго-западном районе «1070» Алеппо, в чью сторону летели запрещённые боеприпасы с хлором и белым фосфором.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, окончательный анализ применённых боевиками отравляющих веществ осуществят в химлаборатории Научного центра войск РХБЗ, имеющего аккредитацию Организации по запрещению химоружия. Остаётся ждать реакции мирового сообщества на новые факты терроризма вооруженной оппозиции.

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