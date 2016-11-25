Эрдоган пригрозил отомстить Евросоюзу с помощью беженцев

Турция очень резко отреагировала о приостановке переговоров о вступлении страны в ЕС. Ранее об этом заявили в Европарламенте.

Депутаты посчитали, что Турция нарушает права человека. В частности, ЕП не понравилось, что после ареста некоторых представителей оппозиции власти страны заговорили о восстановлении смертной казни.

Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что если ЕС продолжит и дальше так относится к его стране, то Турция очень жестко ответит. По словам президента, будут открыты границы с ЕС, через которые смогут перейти беженцы, сообщает ria.ru.

Напомним, что именно миграционный вопрос послужил толчком для возобновления переговоров по вступлению Турции в ЕС. Евросоюз пошел на сближение после обещания Анкары содействовать в вопросе сокращения притока беженцев в страны ЕС.