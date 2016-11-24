Решение о вступление Турции в Евросоюз снова откладывается на неопределенный срок. В Европарламенте приняли резолюцию, согласно которой будут приостановлены переговоры, касающиеся данного вопроса.

Как сообщается, ЕС смущают действия Турции. В частности, в политической сфере. ЕС считает, что Анкара совершает много ошибок в вопросах соблюдения прав человека, а также свободы слова. Также правовые нормы страны не приведены в соответствие с европейскими. В связи с этим ЕС вообще засомневался, а хочет ли Анкара, на самом деле, стать членом их семьи, сообщает ria.ru.

Напомним, что переговоры о вступлении Турции в ЕС идут с 2005 года. В начале этой весны было принято решение об их активизации. ЕС сделало это в обмен на обещание Турции препятствовать проникновению мигрантов в страны Евросоюза через свою территорию.