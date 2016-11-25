Япония заявила протест из-за российских ракет на Курилах

Последовала официальная реакция Токио на размещение на Курильских островах российских ракетных комплексов. Протест по этому поводу заявил Москве МИД Японии.

О размещении ракет на Курилах СМИ узнали в минувший вторник. Комментарий японской стороны себя ждать не заставил. Фумио Кисида, занимающий должность главы японского МИД, анонсировал скорой ответ Токио на действия России.

Территориальная принадлежность южных Курильских островов является камнем преткновения в российско-японских отношениях. Япония считает острова, отобранные у нее как у страны-агрессора по итогам Второй мировой войны, своими. Представители российской власти не раз заявляли, что какие-либо территориальные уступки соседнему государству с их стороны полностью исключены.