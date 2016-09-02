Путин жестко высказался о Курилах: Россия не торгует территориями

Российский лидер Владимир Путин перед переговорами с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о территории Курил жестко прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Москва, по словам Путина, не торгует территориями, передает сегодня агентство Блумберг. Российский лидер отметил, что компромисс по территории Курил можно будет найти, если удастся добиться такого же уровня доверия с Японией, как с Китаем. Глава РФ отметил, что несколько лет назад японские коллеги попросили российскую сторону вернуться к обсуждению данной щекотливой темы и власти России пошли навстречу.

Сейчас Япония вновь демонстрирует свою заинтересованность в возобновлении переговоров.ё

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