В Сирии подорвался военнослужащий США

Как стало известно, инцидент произошел на севере Сирии. Военнослужащий США подорвался на самодельной бомбе. Американец скончался.

На данный момент не сообщается никаких подробностей как о происшествии, так и о погибшем. Известно лишь, что на сегодняшний день на территории Сирии работает спецназ США. Официально он занимается тем, что помогает в борьбе с террористами, сообщает ria.ru.

Американские военные находятся в стране без согласия на то сирийских властей. Также, по некоторым данным, все их действия сводятся к осуществлению разведки. Как сообщается, американцы не принимают участие в боевых действиях против террористов.