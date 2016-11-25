Хакеры атаковали сайт Еврокомиссии

Вчера, 24 ноября, хакеры подвергли атаке сайт Европейской комиссии. Как сообщается, они попытались привести к перегрузке ресурса. Для этого было сделано большое количество автоматических запросов.

Действия хакеров вызвали сбой в работе системы. Ресурс какое-то время работал в замедленном темпе. Однако, как утверждают в самой Еврокомиссии, все этим и закончилось, сообщает rosbalt.ru.

Представитель организации заверил, что последствия кибератаки были выражены лишь замедлением работы некоторых сервисов. При этом, по его словам, утечки информации не было. Правда, в Еврокомиссии признали, что данная атака хакеров носила, действительно, масштабный характер.