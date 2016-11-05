Американские военные хакеры проникли в командную систему Кремля

Минувшей ночью в западных СМИ появилась информация о том, что американские военные хакеры смогли проникнуть в командную систему Кремля и уже готовы нанести удар, если это будет необходимо.

Информацию о проникновении американских хакеров в командную систему Кремля предоставил анонимный высокопоставленный представитель американской разведки, передает сегодня NBC News. Уточняется, что сейчас электросети и телекоммуникации в РФ являются крайне уязвимыми - из-за секретного кибероружия США.

Отмечается также, что данный тип оружия будет применен лишь в том "маловероятном случае", если на Штаты будет осуществлено серьезное нападение.