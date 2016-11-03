Хакеры взломали сайт красноярских чиновников, чтобы назвать их бездельниками

Неизвестные хакеры оказались недовольны работой красноярских чиновников, о чем они и решили им сообщить, взломав их сайт. Теперь на белом фоне сайта муниципального учреждения “Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства” написано только одно слово - “бездельники”.

Однако не исключено, что злоумышленники ошиблись, выбирая цель для атаки. По крайней мере в Управлении заявили, что официально сайт не принадлежит учреждению, хотя о взломе они уже поставлены в известность. Как пояснили в УДИБ, сайт был размещен на данной площадке в тестовом режиме. В связи с высокими расценками было принято решение отказаться от сотрудничества с собственником площадки и, по информации Управления, домен вскоре был продан.

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