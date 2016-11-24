Порошенко: в нашей беседе Трамп поднял вопрос оккупации Крыма

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время телефонных переговоров, которые он провел с Дональдом Трампом, обсуждалась и ситуация на востоке «незалежной».

По словам Порошенко, будущий президент США поднял вопрос оккупации Крыма и Донбасса. Украинский лидер отметил, что не желает раскрывать все детали их первой беседы. При этом он уточнил, что имел возможность изложить все подробности происходящего в восточной части его страны, сообщает ria.ru.

В своей предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что считает необходимым признание Крыма российским. Он также отмечал, что сами жители полуострова хотят остаться в составе РФ, а не Украины.