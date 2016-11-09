Порошенко понадеялся на плечо Трампа

Глава Украины Петр Порошенко поздравил миллиардера Дональда Трампа с победой на состоявшихся накануне в Соединенных Штатах выборах президента страны.

Во время встречи с американским послом на Украине Мари Йованович, Порошенко также назвал прошедшие выборы символом настоящей демократии, поскольку до последнего момента никто не мог предсказать их исход.

Кроме того, президент Украины выразил надежду на дальнейшую поддержку Соединенных Штатов, которая будет оказана в двух направлениях. В первую очередь это осуществление масштабных реформ на Украине, а также борьба с “агрессией” со стороны России. Порошенко подчеркнул, что главным в украино-американских отношениях является “чувство плеча”.

Читайте также:

Обама позвонил и очень тепло поздравил Трампа

См. все новости дня