Российский военный корабль спас в Средиземном море украинское судно

Рано утром в четверг, 24 ноября, российский военный корабль "Вице-адмирал Кулаков" спас в Средиземном море экипаж украинского судна, потерпевшего бедствие.

Об этом сообщили сегодня в Минобороны РФ, отметив, что сигнал бедствия от украинского рыболовецкого судна "097" был получен в 8.20 по московскому времени. На борту корабля в момент аварии находились семь человек, все они - граждане Украины. Уточняется, что два рыбака пострадали.

"Вице-адмирал Кулаков" незамедлительно отправился на помощь судну и уже через полтора часа подошел к нему вплотную. В настоящий момент на борту работают российские моряки и врачи, которые оказывают первую помощь.