У берегов Японии терпит бедствие тайваньский траулер

Тайваньский рыболовный траулер, на борту которого находятся более пятидесяти человек, вспыхнул в Тихом океане у берегов Японии. По предварительным данным, причиной возгорания послужило столкновение с другим судном.

Японская береговая служба получила сигнал бедствия от вспыхнувшего уберегов Японии траулера “Chin Chun”, на борту которого в данный момент находится более пятидесяти человек. В настоящее время к месту происшествия направлены патрульные корабли японской спасательной службы. Пока неизвестно, пострадал ли в результате возгорания кто-либо из пассажиров. Подробной информации о судне, с которым произошло столкновение, тоже нет.

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