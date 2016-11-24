Досрочное голосование на президентских выборах началось в Узбекистане

Утром в четверг, 24 ноября, в Узбекистане началось досрочное голосование на президентских выборах, которые изначально были назначены на 4 декабря.

Досрочное голосование должно начаться за десять дней до выборов и завершиться за один день, передает ТАСС. Для участия в предварительном выборе главы страны гражданин должен письменно обратиться в участковую комиссию по месту жительства и объяснить причину отсутствия в день выборов.

Отметим, что кандидатами на пост главы Узбекистана являются премьер-министр Шавкат Мирзиеев, выдвинутый Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-Демократической партией Узбекистана, Хатамжон Кетмонов, которого выдвинула Народно- Демократическая партия Узбекистана, Сарвар Отамуратов от Демократической партии "Миллий Тикланиш", а также Нариман Умаров - член Социал-Демократической партии Узбекистана "Адолат".