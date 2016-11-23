Сирийская армия вошла в восточную часть Алеппо

Сирийская армия продолжает освобождение восточной части Алеппо от боевиков. Последние уже оставили большую часть территории, основной их оплот остался в квартале Масакин-Ханано, куда ещё могут идти подкрепления.

По сообщениям СМИ, сирийцы заметно продвинулись от дорожной развязки Джандуль в сторону площади Баидин. Бои ведутся уже в её районе. Кроме того, со стороны лагеря беженцев Инзарат продвигаются бойцы палестинской бригады «Лива аль-Кудс». Самолёты разбрасывают листовки с призывом к террористам сложить оружие. Однако те ожесточённо отстреливаются.

Сложность наступления в том, что в городе осталось до 300 тысяч мирных жителей, которых вооруженная оппозиция использует в качестве заложников, блокируя движение по гуманитарному коридору. Сегодня этот факт признала «Сирийская Обсерватория по правам человека в Лондоне».

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