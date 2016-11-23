Госдеп: Россия виновата в авиаударах по Алеппо, даже если их не наносила

Громкое заявление сделал Джон Кирби, официальный представитель Госдепа. Он считает, что на России в любом случае лежит ответственность за авиаудары в Сирии. Причем, независимо от того, бомбила она или нет.

Кирби отметил, что ни Америка, ни коалиция не наносили удары по больницам в Алеппо. А, соответственно, это сделали Россия или Сирия. И даже если огонь вел Башар Асад, ответственность за это лежит на России. По его мнению, это связано с тем, что РФ может повлиять на политический режим в Сирии и прекратить авиаудары, сообщает rosbalt.ru.

Также Кирби уточнил, что это мнение не Америки. Россию обвинили в происходящем гуманитарные организации. Причем, не одна, а целый ряд.