В СМИ появилась информация об убийстве Гульнары Каримовой

Во вторник, 22 ноября, в СМИ появилась шокирующая информация о том, что старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара скончалась на днях в больнице от сильного отравления.

Согласно данным сайта "Центр-1", который ссылается на сотрудника Службы национальной безопасности Узбекистана, Гульнара Каримова скончалась еще 5 ноября. Есть информация о том, что 44-летняя дочь Ислама Каримова была отравлена и в ночь того же дня похоронена в Ташкенте на кладбище "Минор". Уточняется, что могилу женщины якобы сровняли с землей, чтобы никто не узнал о ней.

В настоящий момент не поступало никакого официального подтверждения данных слухов, однако общественность выражает серьезную обеспокоенность судьбой Каримовой.