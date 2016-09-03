Гульнара Каримова, старшая дочь скончавшегося президента Узбекистана Ислама Каримова, не получила возможности попрощаться со своим отцом и не присутствовала сегодня на его похоронах в Самарканде.

По данным издания "Фергана", Гульнара Каримова находится под домашним арестом и не имеет доступа к интернету. Она записала песню в память отца, видеоролик с ней был размещен на Youtube.

Каримова в последний путь проводили супруга Татьяна Акбаровна и младшая дочь Лола.

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