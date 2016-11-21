10 мирных сирийцев погибли от авиаудара коалиции

Как минимум, десять человек из числа мирных жителей погибли в результате бомбардировки провинции Ракка (Сирия) самолетами коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Как сообщает агентство SANA, авиаудар был нанесен по селению Ас-Сахилия, где располагается фабрика по обработке хлопка. Среди жертв бомбардировки оказались три сотрудницы предприятия, а также еще несколько жителей населенного пункта, в том числе семья из шести человек. Сообщается, что среди погибших были дети.

Всего по данным правозащитной организации Amnesty International, жертвами ракетно-бомбовых ударов, нанесенных военно-воздушными силами коалиции, за последние два года стало не менее трехсот человек.

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