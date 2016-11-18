Минобороны: судя по обвинениям Госдепа, в Сирии нет ничего, кроме госпиталей

Госдепартамент США не единожды обвинял Россию в бомбардировках гражданских объектов, в том числе больниц и школ. Очередные обвинения прозвучали несколько дней назад.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что клиник, которые якобы разбомбили ВКС России, никогда в реальности и не существовало, и по прошествии трех суток это очевидно всем. Он также подчеркнул, что ведомство неоднократно запрашивало информацию о расположении гражданских объектов на подконтрольной исламистам территории, но безрезультатно. Однако обвинения в бомбардировках звучат регулярно. По словам Конашенкова, если суммировать все случаи, когда, по заявлению Госдепа, Россия разбомбила медицинские пункты, то получится, что на территории Сирии кроме госпиталей больше нет вообще ничего.

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