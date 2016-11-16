Минобороны: слова Госдепа о разбомбленных больницах в Сирии - фантазии

В среду, 16 ноября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что не представляет, откуда Элизабет Трюдо берет информацию о происходящем на территории Сирии.

По словам Конашенкова, у очередного представителя Госдепа уже не хватает фантазии ни на что, кроме сообщений о "призрачных госпиталях", которые якобы были разрушены в Сирии. Представитель Минобороны убежден, что все публичные сообщения Госдепартамента США основаны на "беспардонной лжи", поскольку в американском ведомстве ни разу не предоставили никаких фактов, подтверждающих подобные сообщения.

Напомним, ранее Элизабет Трюдо в рамках брифинга для журналистов отметила, что Россия нанесла удары по пяти больницам и одному мобильному госпиталю в Сирии.