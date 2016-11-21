СМИ: в Японии задержали двух пьяных российских конькобежцев

Двумя днями ранее “АН-онлайн” сообщили о неприятном инциденте, произошедшем с российским конькобежцем Денисом Юсковым. Травма, полученная спортсменом, когда он споткнулся о свои же кроссовки в номере, не позволила ему принять участие в забеге на 1000 метров во время проведения второго этапа Кубка мира.

На этот раз стало известно, что фигурантами еще одного инцидента стали двое других конькобежцев из России - Павел Кулижников и Руслан Мурашов. Nu.nl сообщает, что оба спортсмена были задержаны 16 ноября в состоянии акогольного опьянения после того, как в полицию пожаловались жители города Нагано, где 19-20 ноября состоялся турнир.

Инцидент не помешал одному из конькобежцев подняться на пьедестал: Кулижников завоевал бронзу в забеге на 1000 метров.

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