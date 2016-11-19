Российский конькобежец пострадал от собственных кроссовок

Конькобежец из России Денис Юсков, трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 метров, вынужден был пропустить забег на тысячу метров во время второго этапа Кубка мира, который проводится сейчас в Японии. Виной тому стала досадная неприятность.

Как сообщил спортсмен на своей странице в Facebook, он получил небольшую, но очень болезненную бытовую травму. Когда кто-то постучал в дверь его номера, Юсков бросился открывать, не заметив на пути собственные кроссовки, о которые он споткнулся. Неприятное происшествие наутро дало о себе знать - мизинец, на который пришелся удар, распух настолько, что спортсмен даже не смог надеть коньки.

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