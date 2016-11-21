Washington Post: планы Трампа по налаживанию отношений с Россией не поддерживаются в конгрессе
21 ноября 2016, 19:39 [ «АН-онлайн» ]
Издание Washington Post сообщает, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может встретить серьезное сопротивление со стороны конгресса страны при попытке налаживания отношений с Россией.
В частности, глава сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн высказался о неприемлемости сотрудничества с Кремлем по некоторым вопросам. Мнение Маккейна поддержал и другой сенатор - Линдси Грэм. Он заявил, что даже если “у руля” стоит Трамп, конгресс имеет возможность повлиять на его курс.
По данным издания, сенаторы разработали программу противодействия политике Трампа в отношении Москвы. В частности, Грэм собирается настаивать на расширении поддержки европейских государств для сдерживания России.
Издание отмечает, что намечающееся противостояние будет первой проверкой для Трампа, которая покажет, сможет ли он изменить политику США в отношении России.
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