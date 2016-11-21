В администрации Трампа высказались по поводу слухов о “реестре мусульман”

Не так давно в СМИ всплыла видеозапись, на которой Дональд Трамп еще год назад заявлял о создании реестра, в который будут вписаны мусульмане, проживающие на территории Соединенных Штатов.

В администрации нового президента прокомментировали идею о создании такого реестра. По словам Райнса Прибуса, возглавляющего администрацию избранного президента Трампа, реестр, основанный на религии, создан не будет, тем не менее граждане, помогающие террористам, не смогут иммигрировать в США. Прибус подчеркнул, что въезд в страну для граждан определенных государств может быть приостановлен до того момента, пока не будет найден более эффективный способ для выявления экстремистов.

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