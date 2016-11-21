Порошенко обвинил Россию в убийстве демократии с помощью цитаты Путина

Петр Порошенко воспользовался цитатой российского лидера Владимира Путина, чтобы обвинить РФ в убийстве демократии.

Выступая по случаю Дня достоинства и свободы, президент Украины заявил, что власти РФ «замочили в сортире» демократию внутри страны. При этом Кремль, по словам Порошенко, охотно пользуется ее инструментами в международных делах.

Выражение «Мочить в сортире» стало широко известно после того, как в 1999 году его использовал Владимир Путин, занимавший тогда должность главы российского правительства. Высказывание Путина касалось борьбы с террористами, действующими на территории Северного Кавказа.

Петр Порошенко периодически выступает с обличительными заявлениями в адрес России. Некоторое время назад «АН-онлайн» писали о том, что украинский президент обвинил Кремль в нищете жителей Донецка.

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