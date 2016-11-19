Швейцария прокомментировала инцидент с истребителями

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Обругавший Обаму президент Филлипин восхитился Путиным
|20:51
Российский конькобежец пострадал от собственных кроссовок
|20:28
“Манчестер Юнайтед” запретил россиянам посещать матч в Одессе
|19:09
Песков: встреча Путина и Обамы на саммите в Перу неизбежна
|18:51
В Мурманске школьница упала с крыши девятиэтажки
|17:57
Пассажира московского метро ударили скальпелем в голову
|17:35
Питерского учителя физики обвинили в изнасиловании школьницы
|17:21
Страны Балтии опасаются “вторжения России” после избрания Трампа
|17:00
Уральские школьники госпитализированы с подозрением на отравление психотропным веществом
|16:05
В Ульяновске пьяный полицейский врезался в трамвай
|14:53
Харитонов: Хочу реабилитироваться перед земляками за поражение в Bellator
|14:28
В Иванове в здании колледжа обнаружен труп студентки
|14:16
Сотрудники МЧС подрались в Подмосковье, один человек убит
|12:45
Башенный кран рухнул в Сургуте
|11:39
В Ленинградской области ребенок облился горячим чаем, его госпитализировали
|11:08
Керченскую паромную переправу вновь закрыли
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В Челябинской области собаки разорвали ребенка
|09:56
Грузовик протаранил сразу шесть автомобилей на юге Москвы
|09:50
На стройплощадке под Тюменью произошел пожар, семеро погибших
|07:39
Петр Порошенко не получил приглашения на инаугурацию Трампа
|18.11 22:24
Лавров и Керри по телефону обсудили ситуацию в Алеппо
|18.11 21:24
СМИ: для допроса игрока “Ростова” прибыли 50 силовиков
|18.11 20:23
В ивановском колледже нашли тело студентки
|18.11 19:33
На заметку Кокорину: сборная Северной Ирландии отдала детям половину гонорара за Евро-2016
|18.11 19:08
Минобороны: судя по обвинениям Госдепа, в Сирии нет ничего, кроме госпиталей
|18.11 18:32
Трамп приступил к формированию новой администрации США
|18.11 17:31
Володин назвал принятый госбюджет “оптимальным, но жестким”
|18.11 16:45
США и Евросоюз решили продлить антироссийские санкции до победного конца
|18.11 15:56
Молодой отец в Петербурге остановил нарушительницу ПДД с помощью коляски с ребенком
|18.11 13:56
УЕФА дисквалифицировал хавбека ЦСКА Ерёменко на два года за употребление кокаина