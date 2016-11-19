Швейцария прокомментировала инцидент с истребителями

Минобороны Швейцарии прокомментировало произошедший накануне инцидент с сопровождением истребителями самолета с российским чиновниками, летевшими на саммит.

Ранее российское посольство направило ноту с требованием объяснений. В свою очередь в Минобороны страны заявили, что российская делегация столкнулась с одной из проверок, регулярно происходящих в небе над Швейцарией. Они совершаются с целью удостовериться в принадлежности правительственных лайнеров. В качестве примера был приведен наземный патруль, который проверяет автомобили, чтобы убедиться, что они не были угнаны.

В Минобороны также подчеркнули, что всего в год проходит до 400 таких проверок.

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