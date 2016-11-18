Иностранные ВВС всполошили чиновников и журналистов, летевших на саммит АТЭС в Перу. Над территорией Швейцарии правительственный лайнер внезапно окружили истребители.

Самолеты ВВС, оснащенные полным боекомплектом, приблизились к российскому Ил-96 на расстояние буквально в 15 метров. Обеспокоенные пассажиры, прильнувшие к окну, даже увидели, как командир боевых самолетов несколько раз им помахал им рукой. Члены экипажа объяснили, что это стандартная процедура сопровождения в пределах швейцарских границ.

Истребители перестали сопровождать правительственный самолет с российской делегацией на борту, как только он покинул воздушное пространство Швейцарии.

Один из присутствовавших на борту корреспондентов опубликовал видеозапись полета на своей странице в Facebook.

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