Россия потребовала от Швейцарии объяснений по поводу инцидента с истребителями

“АН-онлайн” вчера писали о внештатной ситуации, произошедшей во время полета правительственного борта над территорией Швейцарии. Лайнер Ил-96 с высокопоставленными российскими чиновниками на борту в пределах границ страны сопровождался истребителями с полным боекомплектом.

Среди пассажиров самолета - российских делегатов, летевших на саммит в перуанскую столицу Лиму, - находился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В связи с этим посольство России в Швейцарии направило ноту в Федеральный департамент иностранных дел (ФДИД) с требованием объяснить произошедший инцидент, поскольку разрешение на полет над территорией страны было получено заранее.

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