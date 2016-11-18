ФСВТС: случай со швейцарскими истребителями - эксклюзивный случай

Ситуацию с сопровождением президентского самолета в воздушном пространстве Швейцарии прокомментировал глава Федеральной службы по во­ен­но-тех­ни­чес­ко­му сот­руд­ни­чест­ву (ФСВТС) Александр Фомин. По его мнению, случившееся выходит за рамки штатной ситуации.

Напомним, немногим ранее “АН-онлайн” сообщили, что истребители швейцарских ВВС подошли на опасное расстояние к самолету, на борту которого находились представители российской делегации, летевшие на саммит в Перу. Экипаж попытался успокоить взволнованных пассажиров, что это стандартная практика над территорией Швейцарии. Однако Фомин, который тоже находился на борту лайнера, заявил, что случай нельзя назвать нормой. Он отметил, что далеко не каждый пассажирский самолет сопровождается ВВС.

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