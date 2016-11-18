Шокирующее видео: поезд-призрак появился в лондонском метро

На одной из станций лондонского метро было замечено поразительное явление.

Камера видеонаблюдения зафиксировала шокирующий момент, когда на платформу прибывает самый настоящий поезд-призрак. Удивительно, но люди спокойно идут мимо и не замечают того, что отчетливо видно через объектив - прозрачные вагоны и замутненные фары.

Интересно, что не видно ничего, что находится внутри поезда, то есть он настолько призрачен, что можно заметить исключительно рельсы под ним.